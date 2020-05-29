Сегодня из средств массовой информации стали известны параметры нового Меморандума, который украинская власть подписала с Международным валютным фондом. В отличие от беспредметных слайдов, презентаций и лозунгов, которыми кормит Зе-власть украинское общество, Меморандум - это документ с конкретным содержанием.

Украинское правительство обязуется продолжать медицинскую реформу имени Супрун: закрывать больницы, увольнять медиков, ввести плату за медицинские услуги для пациентов. Власть полна решимости и дальше реформировать пенсионную систему, то есть повышать пенсионный возраст. Обещает "оптимизировать" систему образования - закрывать "лишние школы" и выгонять учителей. Обеспечить полный переход к рыночным ценам на газ и отопление, что приведет к росту тарифов. Государство, как коллектор, будет выколачивать долги за коммунальные услуги из украинских семей. Продолжится повышение налогов, продажа земли и стратегических предприятий. Под требования МВФ будет перекроена и подчинена внешнему управлению судебная и правоохранительная система, разрешены несанкционированные прослушивание и перехват сообщений.

Это совершенно другая программа, она полностью противоречит той, с которой Владимир Зеленский и "слуги народа" шли на выборы. Сегодня уже совершенно ясно, что не украинский народ, а МВФ является тем настоящим хозяином, чьи интересы Зе-власть готова защищать. Перекладывать всю тяжесть кризиса на плечи людей и угождать иностранным кредиторам - это и есть вся экономическая политика Зеленского. Все остальное - просто обман и актерская игра.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от Кабинета Министров публично отчитаться перед парламентом о параметрах Меморандума с МВФ и раскрыть все взятые властью обязательства.

Мы подчеркиваем, что реализация подобных мер в условиях эпидемии и кризиса приведет к коллапсу национальной экономики, разорению украинских предпринимателей и тотальному обнищанию украинских граждан.

Мы заявляем о недопустимости внешнего управления страной, ограничения конституционных прав граждан по требованию внешних кредиторов. Требуем остановить торговлю национальным суверенитетом и независимостью украинских судов.

Подписание меморандума - это сдача национальных интересов и капитуляция перед экономическим кризисом. "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагает альтернативный курс. Провести реструктуризацию внешних долгов, обеспечить стимулирование национальной экономики и помощь украинским семьям. Завершить процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе и направить деньги на инвестиции в экономику и социальную сферу.

Сегодня - это единственная программа, которая отвечает национальным интересам и надеждам украинских граждан! Мы будем добиваться, чтобы она была реализована.