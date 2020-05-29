Как кронавирус "ударит" по украинской экономике: ответ эксперта [ Редактировать ]
В п'ятницю, 29 травня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" економіст, радник президента Зеленського Олег Устенко розповів про ті можливості, які є у країни сьогодні, щоб вийти з кризи і не впасти у яму бідності.
- За вашою оцінкою, наскільки сильно вдарить коронакриза по Україні? Чи не виявиться так, що ми постраждаємо чи не найбільше у Європі?
- В реальности коронакризис и экономически глобальный кризис, потому что мы имеем дело сразу с двумя кризисами, которые ударят сразу по всем, по Украине, в частности. Величина удара достаточно сильна, если верить тем прогнозам, которые выставляет Кабмин на этот год, то это падение 5 %, а мы должны были вырасти на 3,5%. Это значит, что в целом, этот кризис может нам стоить порядка 8,5 % нашего внутреннего валового продукта, а это в деньгах это более 10 млрд долларов.
С другой стороны, этот кризис бьет сразу по ввсем странам. По ожиданиям Испании показатели упадут на 10%, Италии - 9-10%, России на 5-6%, Польши на 3-4%. Падать будут все. Вопрос сейчас - это скорость выставления таких "волнорезов", которые власть должна поставить. Потому, что волна идет на нашу территории, нужно смягчить удар этой волны, чтобы она нас не захлестнула.
- Що вже зараз можна і треба почати робити, щоб зупинити кризу і вийти на відновлення економіки?
Это введение элемента умеренного протекционизма. Уйти от лозунга "Покупай украинское" к реальному предоставлению преференции для украинского бизнеса.
по теме
Робота транспорту та повернення коронавірусу: Ляшко розповів про ситуацію в країні
Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів про ситуацію з коронавірусом в країні
Втрата медпрацівників та друга хвиля пандемії: Ірина Сисоєнко оцінила ситуацію в країні
Чи варто на щось сподіватися українським медикам? Про хронічні хвороби нашої медицини в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповіла Ірина Сисоєнко
Відкриття метро і послаблення карантину: Кличко назвав умови
В п'ятницю, 15 травня, мер Києва Віталій Кличков ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів про те, чи доречно говорити про послаблення карантину в столиці?
Экономическая политика Зеленского - это заискивание перед МВФ и обман избирателей
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Манипуляции власти с избирательным законодательством могут привести к хаосу в стране - Юрий Бойко
Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко сделал заявление