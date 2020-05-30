Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер звания самой молодой миллиардерши. Оказалось, что звезда, которая в апреле этого года во второй раз попала в ТОП издания, врала о своих доходах. Об этом свидетельствует расследование, которое провели журналисты Forbes. Пишет СЕГОДНЯ.

Кайли не медлила с ответом на обвинения. В Twitter девушка раскритиковала Forbes за публикацию "неточных утверждений и недоказанных предположений" о ее доходах. По словам знаменитости, она никогда не просила присваивать ей какие-либо титулы обманным путем.

Но по данным издания, Кайли Дженнер подделывала налоговые декларации и лгала о доходах своей компании Kylie Cosmetics, чтобы удерживать статус самой богатой.

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Известно, что 22-летняя модель продала половину своего бренда косметическому гиганту Coty за 600 млн долларов. Однако от сделки после уплаты всех налогов девушка получила 340 млн долл.

Согласно новым подсчетам экспертов Forbes, личное состояние Дженнер в настоящий момент составляет чуть менее 900 миллионов долларов.

Напомним, ранее известная модель поразила снимком в прозрачном топе. А также, украинская модель Куриленко попала в серьезный скандал сделав шокирующее заявление.

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