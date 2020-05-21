Модель, актриса, а с недавних пор и предприниматель Эмили Ратаковски, снялась в рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Inamorata в очень откровенном наряде. Потрясающими снимками Эмили поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На этот раз, изюминкой фотосессии, стал их тандем с мужем Ратаковски - продюсером и бизнесменом Себастьяном Беар-Макклардом.

Пара выбрала, столь необычный вариант, для презентации новой коллекции. Они фотографировались в костюмах с одинаковым принтом, при этом Ратаковски позировала в расстегнутой рубашке на голое тело. На одном из фото супруги демонстрируют изделия на фоне кровати, а на другом Беар-Макклард держит жену на руках.

Как стало известно, стоимость новенького комплекта от звездной пары обойдется - около 205 долларов. Костюмы представлены в двух расцветках, одна более нежных тоном, вторая же - наоборот поярче.

Подписчики восхитились внешним видом модели.

"Горячо!", "Вау, мне точно нужна это одежда", "Вы такие милые", - комментировали публикацию фолловеры.

Напомним, ранее Эмили Ратаковски предстала перед поклонниками в достаточно пикантном образе, снявшись в откровенной фотосессии без бюстгальтера. Ранее, объектом насмешек стала Вера Брежнева, из-за неудачного образа.

Ранее, публику шокировала модель Деми Роуз , снявшись в "домашней" карантинной фотосессии без бюстгальтера и в бикини.

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