Эмили Ратаковски оголилась для откровенной фотосессии с мужем (фото) [ Редактировать ]
Модель, актриса, а с недавних пор и предприниматель Эмили Ратаковски, снялась в рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Inamorata в очень откровенном наряде. Потрясающими снимками Эмили поделилась в своем Instagram-аккаунте.
На этот раз, изюминкой фотосессии, стал их тандем с мужем Ратаковски - продюсером и бизнесменом Себастьяном Беар-Макклардом.
Пара выбрала, столь необычный вариант, для презентации новой коллекции. Они фотографировались в костюмах с одинаковым принтом, при этом Ратаковски позировала в расстегнутой рубашке на голое тело. На одном из фото супруги демонстрируют изделия на фоне кровати, а на другом Беар-Макклард держит жену на руках.
Как стало известно, стоимость новенького комплекта от звездной пары обойдется - около 205 долларов. Костюмы представлены в двух расцветках, одна более нежных тоном, вторая же - наоборот поярче.
Подписчики восхитились внешним видом модели.
"Горячо!", "Вау, мне точно нужна это одежда", "Вы такие милые", - комментировали публикацию фолловеры.
Напомним, ранее Эмили Ратаковски предстала перед поклонниками в достаточно пикантном образе, снявшись в откровенной фотосессии без бюстгальтера. Ранее, объектом насмешек стала Вера Брежнева, из-за неудачного образа.
Ранее, публику шокировала модель Деми Роуз , снявшись в "домашней" карантинной фотосессии без бюстгальтера и в бикини.
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