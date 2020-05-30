COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
17 померлих і 393 інфікованих. Нова статистика поширення коронавірусу в Україні знову на користь хвороби - одужує менше людей, ніж фіксують нових випадків зараження. У трійці лідерів антирейтингу: Львівська та Рівненська області і місто Київ - більше 50 випадків підтверджень коронавірусу у кожному місці. Загальна ж кількість по Україні перевищила 23 тисячі захворювань. І в МОЗ звітують про початок перевірки українців на антитіла.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми розпочали це тестування. Воно проходить децентралізовано. Тобто, в районних і обласних лікарнях - скрізь, де стоять лабораторії для тестів. На сьогодні вже зроблено близько 6700 тестів. Ми вирішили додати це в статистику. І відтепер кожного ранку будемо сповіщати - скільки тестів було зроблено.
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