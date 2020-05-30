17 померлих і 393 інфікованих. Нова статистика поширення коронавірусу в Україні знову на користь хвороби - одужує менше людей, ніж фіксують нових випадків зараження. У трійці лідерів антирейтингу: Львівська та Рівненська області і місто Київ - більше 50 випадків підтверджень коронавірусу у кожному місці. Загальна ж кількість по Україні перевищила 23 тисячі захворювань. І в МОЗ звітують про початок перевірки українців на антитіла.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: