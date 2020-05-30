Траншу від МВФ не надто радіють в опозиції. Кажуть: ціна - зависока. Крім ймовірного підвищення тарифів і податків, зміни зачеплять й інші сфери - йдеться і про продовження медреформи, розпочатої Супрун, і про підвищення пенсійного віку, і про "оптимізацію" системи освіти.

В "Опозиційній платформі - За життя" вимагають від Кабміну публічно представити параметри Меморандуму з МВФ та розкрити всі взяті владою зобов'язання.