А серед Броварських стрільців - вже тридцять затриманих. Про це повідомили в Нацполіції Київщини. Другий день поспіль звинуваченим обирають запобіжний захід. Прокуратура вимагала тримати усіх під вартою без права внесення застави. Таким і було рішення Броварського міськрайонного суду щодо перших затриманих.

Долю кожного розглядають окремо. Тим часом пошук решти причетних до кримінальних розбірок триває. Вчора поліція запевнила - знають щонайменше 60 учасників, та організаторів перестрілки.