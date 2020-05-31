Стрілянина у Броварах: поліція затримала десятки людей [ Редактировать ]
А серед Броварських стрільців - вже тридцять затриманих. Про це повідомили в Нацполіції Київщини. Другий день поспіль звинуваченим обирають запобіжний захід. Прокуратура вимагала тримати усіх під вартою без права внесення застави. Таким і було рішення Броварського міськрайонного суду щодо перших затриманих.
Долю кожного розглядають окремо. Тим часом пошук решти причетних до кримінальних розбірок триває. Вчора поліція запевнила - знають щонайменше 60 учасників, та організаторів перестрілки.
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