Коронавірус у світі дістався до шести мільйонів людей [ Редактировать ]
Минулої доби у світі зафіксували понад 100 тисяч нових випадків коронавірусу, і це майже на 20 тисяч менше порівняно з суботою. Загальна статистика COVID-19 - наближається до шести мільйонів двохсот тисяч.
Із них летальних майже 370 тисяч, вилікувалися понад 2,5 мільйони людей. Найбільше нових недужих - у США, Бразилії, Росії, Перу та Індії.
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