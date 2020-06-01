Минулої доби у світі зафіксували понад 100 тисяч нових випадків коронавірусу, і це майже на 20 тисяч менше порівняно з суботою. Загальна статистика COVID-19 - наближається до шести мільйонів двохсот тисяч.

Із них летальних майже 370 тисяч, вилікувалися понад 2,5 мільйони людей. Найбільше нових недужих - у США, Бразилії, Росії, Перу та Індії.