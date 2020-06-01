Опозиція Білорусі вивела людей на акції протесту [ Редактировать ]
Масові протести в Білорусі. В Мінську та кількох інших великих містах люди вийшли на підтримку опозиційних кандидатів у президенти. Активісти збирають підписи за висування кандидатури Світлани Тихановської.
Її чоловіка, популярного блогера - затримали. Так само, як і лідера опозиції Миколу Статкевича та ще кількох десятків мітингарів. Президентські перегони в Білорусі призначені на дев'яте серпня.
Ушосте балотуватиметься й Олександр Лукашенко. Він керує країною вже 26 років.
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