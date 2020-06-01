Щонайменше один загиблий, десятки поранених і затриманих. У Сполучених Штатах не вщухають масові протести через смерть афроамериканця. Мітингарі підпалюють поліцейські автівки, трощать і грабують крамниці.

В сорока містах, зокрема і у Вашингтоні - запровадили комендантську годину. Також, за інформацією "Нью-Йорк Таймс", американський президент Дональд Трамп разом із родиною впродовж кількох годин ховався в бункері під час протестів біля Білого дому. А в Пентагоні вже заявили, що готові - за потреби - залучити армію.

Дороті Вотермен, протестувальниця: