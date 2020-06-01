Дональд Трамп ховався у бункері від протестуючих американців - ЗМІ [ Редактировать ]
Щонайменше один загиблий, десятки поранених і затриманих. У Сполучених Штатах не вщухають масові протести через смерть афроамериканця. Мітингарі підпалюють поліцейські автівки, трощать і грабують крамниці.
В сорока містах, зокрема і у Вашингтоні - запровадили комендантську годину. Також, за інформацією "Нью-Йорк Таймс", американський президент Дональд Трамп разом із родиною впродовж кількох годин ховався в бункері під час протестів біля Білого дому. А в Пентагоні вже заявили, що готові - за потреби - залучити армію.
Дороті Вотермен, протестувальниця:
Така ситуація трапляється вже не вперше. Це має закінчитися. Всі люди однакові, до них усіх - треба ставитися однаково. Не ділити за кольором шкіри чи віросповіданням. Я втомилася від цього.
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