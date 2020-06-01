Китайська ракета вивела на орбіту супутники навігації [ Редактировать ]
Китай вивів на орбіту Землі два супутники. Запуск відбувся напередодні з космодрому на північному заході країни. Дані з пристроїв - застосовуватимуть у будівництві та в сільському господарстві, а також для ліквідації наслідків стихійних лих.
Об'єктив одного з цих зондів може знімкувати з роздільною здатністю близько метра. А інший - призначений для морської та авіанавігації.
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