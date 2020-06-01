Врожай полуниці постраждав через травневі примхи [ Редактировать ]
Через травневі примхи погоди, постраждав і врожай полуниці. Її саме починають збирати на Закарпатті, але нині чимало селян згортають свій бізнес - і вирушають на заробітки. Ягоди цього року менше, а ціна за кілограм - утричі вища. Ось репортаж.
Закарпатське село Широке називають полуничною столицею. Тут багато сонця та опадів, тож ягода рясна і солодка. Вирощувати її селяни почали ще в сімдесятих роках. Майже в кожному приватному господарстві було щонайменше 10 соток грядок полуниці.
Іван Феєр, сільський голова Широкого:
Ще буквально 5-6 років тому практично процентів 60-70 господарств було засаджено полуницею. Зараз із того шо було, лишилося ну може процентів 20.
Ідемо шукати господарів полуничних плантацій. Та чи не в кожній хаті чуємо:
- Ни є клубніки. - А була колись? - Мало ко садить. -Мало, дуже мало ко вирощує.
Одну сім'ю полуничників усе ж таки знаходимо. Вони й розповідають, чому люди згортають такий бізнес.
Юрій Копинець, ягідник:
Ті береги та они були всі клубніков засаджені нашов, Вікторієв Закарпатськом, яка пахлива врожайна, но пізніше приходила, а тепер ото всьо люди залишили. Молодьож виїхала в Чехію, в Австрію. Ми ся встали, два діди.
Марія Копинець і цьогоріч засадила полуницею 10 соток. Каже - роботи біля неї багато.
Марія Копинець, ягідниця:
Ааа, тото много треба, прополювати, прокопувати, то много роботи. Сніг зійде, прополюється, потім ся проаршовує, прокопати треба, дале обратно.
Полуниця тільки почала дозрівати. І попри негоду вродила непогано.
Юрій Копинець, ягідник:
Без ГМО. Які Бог дав, такі і ростуть.
Із цього поля жінка збирає зазвичай понад тонну врожаю. Полуницю здає на гуртові ринки області чи місцевий базарчик при дорозі. Селяни кажуть: робота важка, а прибуток мізерний. Однак нині - переконують уже продавці - ягідники зароблять нівроку.
Анна Кряп та Наталія Сакалаш, продавчині:
Сама менша ціна буде 30 грн, а минулого року як було, а минулого року 20-15 було, і то була гарна така, а була і по 5, 10 грн.
Продавці сподіваються, що ягідники таки повернуться на поля. Адже порівняно з минулим роком, ціна на полуницю зросла втричі.
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