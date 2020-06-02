Какие продукты теряют пользу после варки [ Редактировать ]
После термической обработки свекла, томаты, болгарский перец и ряд других продуктов не только меняют свой вкус и консистенцию, но у них существенно снижается доля витаминов и других полезных веществ. Никто не говорит о том, что их нельзя варить или жарить, но именно в свежем виде их употреблять наиболее целесообразно, передает newsyou.info.
Свекла
Процент полезной для человека фолиевой кислоты снижается примерно на треть после того, как она будет сварена.
Томаты
В помидорах практически полностью исчезнет магний и цинк, если подвергнуть томаты варке или другому виду термообработки.
Болгарский перец
Болгарский красный перец в своем составе имеет большое количество витамина С. При варке его концентрация уменьшается в четыре раза.
Имбирь
В некоторых рецептах этот корень рекомендуют варить, хотя в большинстве случаев он употребляется в сыром виде. Термообработка лишает его большей части витаминов, А, C, B1, B2, а также ряда важных микроэлементов.
Спаржа
Сварив спаржу, вы сразу полностью лишите этот овощ витаминов А, С, Е, K, группы В, а также фолиевой кислоты.
Брокколи
При варке брокколи потеряет до 40% полезных веществ (а именно, витаминов А, С и кальция).
Чеснок
В сыром чесноке есть полезный элемент холин, а также витамины С, PP и группы B. Их он теряет при жарке или варке.
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