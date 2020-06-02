В Україні знижується статистика заражень коронавірусом. Попередньої доби медики діагностували COVID-19 у трьохсот двадцяти восьми хворих. А 388 людей вилікувалися. Загалом, із початку пандемії вірус підхопили понад 24 тисячі українців.

Із них більше як 10 тисяч уже одужали. Через ускладнення, викликані COVID-19, померли 727 інфікованих. Найвищі показники уражень коронавірусом на Київщині та Буковині. А за статистикою добового приросту - найбільші цифри відучора зафіксовані у Рівненській області, на Житомирщині та Львівщині.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: