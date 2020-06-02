Карантин в Україні пом'якшуватимуть рішенням влади у регіонах [ Редактировать ]
В Україні знижується статистика заражень коронавірусом. Попередньої доби медики діагностували COVID-19 у трьохсот двадцяти восьми хворих. А 388 людей вилікувалися. Загалом, із початку пандемії вірус підхопили понад 24 тисячі українців.
Із них більше як 10 тисяч уже одужали. Через ускладнення, викликані COVID-19, померли 727 інфікованих. Найвищі показники уражень коронавірусом на Київщині та Буковині. А за статистикою добового приросту - найбільші цифри відучора зафіксовані у Рівненській області, на Житомирщині та Львівщині.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
В нас достатньо чітко прописані критерії і ознаки пом'якшення карантину. Якщо ми кажемо про кількість захворілих, то ці критерії мають назву інцидентність. Тобто ми чітко визначаємо кількість захворівших на ковід за останні сім діб. Ми не можемо говорити про один день. Вже потім рішення про пом'якшення карантину приймає регіональна комісія на основі тої постанови щодо критеріїв пом'якшення - це рішення приймається на регіональному рівні.
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