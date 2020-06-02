В Одесі влаштували стрілянину на ринку [ Редактировать ]
На Одещині сталася стрілянина на промтоварному ринку, двох людей поранено. За даними поліції, вранці до магазину тканин на торговщині увірвались двоє молодиків у масках.
Вони одразу почали стріляти у працівників торгівельної точки, а потім втекли на автівці. Поранені - госпіталізовані. На місці працює слідчо-оперативна група. Більше подробиць - у наших наступних випусках новин.
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