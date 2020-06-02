Пользователи нашли новые предсказания в "Симпсонах". На этот раз создатели мультсериала предсказали запуск ракеты Crew Dragon и массовые протесты в США.

Об этом пишут "Буквы".

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Пользователи нашли прогноз запуска космического корабля Илона Маска Crew Dragon. На кадрах космонавты одеты в скафандры, похожие на те, в которых астронавты полетели на МКС.

Los Simpson lo volvieron a hacer #SpaceX pic.twitter.com/i178Pm5t6n — Vida Simpson (@VidaSimpsonMX) May 30, 2020

Также пользователи заметили предсказание массовых беспорядков в США. Например, кадры одной из серий напоминают полицейский участок, который протестующие в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) сожгли из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего вследствие жесткого задержания правоохранителями.

Напомним, SpaceX запустила корабль Crew Dragon с астронавтами на борту. Экипаж Crew Dragon уже успешно перешел на МКС.

Ранее мы писали о том, что мультсериал "Симпсоны" помог найти преступников.