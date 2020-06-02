Федеральные тюрьмы США закрылись на изоляцию из-за масштабных протестов.

Об этом пишет The Washington Post.

По информации, все 122 тюрьмы были "законсервированы" ради безопасности охранников и заключенных. Такие меры были приняты впервые за 25 лет.

"В свете широкомасштабных акций протеста, происходящие по всей стране, Федеральное бюро тюрем с большой осторожностью внедряет временную меру безопасности для обеспечения должного порядка в наших учреждениях, а также для обеспечения безопасности персонала и заключенных", - отмечается в сообщении.

Известно, что в тюрьмах США содержатся 165,5 тысяч заключенных, а также работают почти 37 тысяч охранников и персонала.

Напомним, из-за массовых антирасистских протестов и беспорядков Дональд Трамп готов принять решение о введении вооруженных сил в охваченные акциями города.