Протесты в США: приняты небывалые меры безопасности [ Редактировать ]
Федеральные тюрьмы США закрылись на изоляцию из-за масштабных протестов.
Об этом пишет The Washington Post.
По информации, все 122 тюрьмы были "законсервированы" ради безопасности охранников и заключенных. Такие меры были приняты впервые за 25 лет.
"В свете широкомасштабных акций протеста, происходящие по всей стране, Федеральное бюро тюрем с большой осторожностью внедряет временную меру безопасности для обеспечения должного порядка в наших учреждениях, а также для обеспечения безопасности персонала и заключенных", - отмечается в сообщении.
Известно, что в тюрьмах США содержатся 165,5 тысяч заключенных, а также работают почти 37 тысяч охранников и персонала.
Напомним, из-за массовых антирасистских протестов и беспорядков Дональд Трамп готов принять решение о введении вооруженных сил в охваченные акциями города.
по теме
На Манхеттене мародеры "штурмуют" магазины (видео)
Хозяева спасают еще не разграбленные "точки"
Пожар забрал у спасателя "дело его жизни"
Мужчина собирал деньги на это много лет
Беспорядки в США: полиция провела массовые задержания
В десятках городов объявлен комендантский час
Трамп назвал внутренним терроризмом протесты в США
Дональд Трамп заявил, что происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма
Протесты в США: Трамп готов привлечь вооруженные силы
Президент США Дональд Трамп сделал заявление