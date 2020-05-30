Решение о запуске Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска пока еще не принято. Об этом сообщил в Twitter директор NASA Джеймс Брайденстайн. Запланированный на субботу, 30 мая, запуск космического корабля может быть в очередной раз перенесен из-за погодных условий.

"Пока не принято решение, исходя из погоды, для субботнего испытательного полета космического корабля Crew Dragon SpaceX. Вновь оценим ситуацию утром", - написал глава NASA.

Ранее в NASA допустили перенос запуска на несколько дней. "SpaceX запросила возможность резервного запуска во вторник, 2 июня",- говорится в сообщении Национального аэрокосмического агентства США.

Напомним, исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 был сорван в ночь на 28 мая из-за неблагоприятной погоды. Впервые с 2011 года астронавты будут доставлены на Международную космическую станцию американским кораблем, а не российским "Союзом". На МКС отправляются Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

NASA ведет трансляцию подготовки к старту и будет показывать взлет Crew Dragon на своем Youtube-канале.