Сотрудники Национального агентства по вопросам противодействия коррупции находятся под следствием за злоупотребление полномочиями при передаче в аренду серверов компании "Алтаюр" третьему лицу.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Гроші".

НАЗК, который ведет Единый госреестр деклараций доходов чиновников, с 2017 года арендовало оборудование для хранения данных у ИТ-компании "Алтаюр". В конце 2019 договор об аренде не был продлен, однако, Нацагентство отказалось возвращать оборудование его законному владельцу. "Было предложено подарить оборудования или мы будем открывать против вас дела. У нас заблокировали работу компании, хотя у нас даже нет статуса по делу, по которому НАБУ провели обыски и арестовали наши серверы", - говорит владелец "Алтаюр" Андрей Мартыненко.

При этом в марте 2020 НАЗК передало оборудование ИТ-компании в аренду ГП "Украинские специальные системы". То есть, НАЗК платит другой государственной структуре плату за аренду имущества, которым вообще не имела права распоряжаться, ориентировочно 2 млн гривен в год. По этому поводу в ГБР открыто уголовное производство по ч. 2 ст 364 - превышение полномочий служебным лицом из корыстных мотивов, что имело тяжелые последствия.

По словам адвоката компании "Алтаюр" Виталия Власюка, еще одно дело в отношении серверов - в НАБУ - построено на основе внутреннего аудита НАЗК, который ему как представителю "Алтаюра" предоставлен не был. При этом в официальных заявлениях Нацагентства допущены манипуляции цифрами - балансовая стоимость оборудования приравнена к реальной полной стоимости. "Все это дело строится на результатах какого-то мифического внутреннего аудита", - говорит адвокат. Он уточняет, что за превышение полномочий это расследование может касаться только чиновников НАЗК. При этом Мартыненко прошел экспертизу на полиграфе, чтобы подтвердить отсутствие каких-либо нарушений в действиях своей компании.

"НАБУ по заявлению Новикова возбудило дело против неназванных бывших сотрудников Назка", - говорится в сюжете.

На 3 июня в антикоррупционном комитете ВР состоится рассмотрение ситуации вокруг НАЗК. В том числе приглашены представители "Алтаюра".

Как известно, 19 мая "Алтаюр" заявила об угрозах и давлении со стороны работников НАЗК. Компания сообщила об уголовном преследовании по заявлению главы агентства и опровергла любые нарушения законодательства в своих действиях.

"Алтаюр" специализируется на телекоммуникационных решениях для бизнеса, сотрудничает с финансовым и государственным сектором. Среди проектов компании - информационная инфраструктура для Государственной службы по вопросам ветеранов и участников АТО.

Компания "Алтаюр" предоставляла свои серверы и оборудования для функционирования реестра с момента его запуска, а также участвовала в тестовой работе реестра под эгидой ПРООН.