Пьяный водитель пытался скрыться от полиции: погоня попала на видео [ Редактировать ]
Во вторник, 2 июня, в Черниговской области задержали пьяного водителя. Мужчина пытался скрыться от преследования. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции области.
Патрульные получили ориентировку на линию 102 об автомобиле Volkswagen, водитель которого двигался по автодороге М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи и грубо нарушал правила дорожного движения.
Возле села Красное возле Чернигова полицейские заметили подозреваемого. Патрульные пытались догнать автомобиль, но водитель игнорировал требования полицейских и направился в сторону Чернигова.
Во время погони водитель заехал в частный сектор, где врезался в забор. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Проверка с помощью алкотестера "Драгер" показала 1,04 промилле. Несмотря на ДТП, водитель от медицинской помощи отказался.
Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.
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