Во вторник, 2 июня, в Черниговской области задержали пьяного водителя. Мужчина пытался скрыться от преследования. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции области.

Патрульные получили ориентировку на линию 102 об автомобиле Volkswagen, водитель которого двигался по автодороге М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи и грубо нарушал правила дорожного движения.

Возле села Красное возле Чернигова полицейские заметили подозреваемого. Патрульные пытались догнать автомобиль, но водитель игнорировал требования полицейских и направился в сторону Чернигова.

Во время погони водитель заехал в частный сектор, где врезался в забор. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Проверка с помощью алкотестера "Драгер" показала 1,04 промилле. Несмотря на ДТП, водитель от медицинской помощи отказался.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.