Верховная Рада Украины на пленарном заседании 2 июня внесла ряд кадровых изменений в состав и руководство нескольких парламентских комитетов. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Постановлением №3401 "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" народный депутат от "Батькивщины" Андрей Пузийчук назначен членом Комитета по вопросам бюджета. Одновременно он был освобожден от выполнения обязанностей первого зампредседателя Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

Член фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец стал членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Вместе с тем он был освобожден от выполнения обязанностей члена Комитета по вопросам свободы слова.

Представитель депутатской группы "Доверие" Максим Ефимов избран членом Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. При этом он выбыл из Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений.

Еще один депутат от "Доверия" Андрей Иванчук назначен на должность члена Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Павел Бакунец, также представляющий депутатскую группу "Доверие" избран членом Комитета по вопросам экологической политики и природопользования. Одновременно он выбыл из Комитета по вопросам правовой политики.

Нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун назначена членом Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. При этом она сложила с себя обязанности члена Комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

Проектом постановления №3402 предлагалось избрать народного депутата от "Слуги народа" Александра Санченко членом Комитета по вопросам свободы слова, однако на это не хватило голосов.

Также провалилось голсование за проект постановления №3512, который предусмотривал отзыв Анатолия Костюха с должности заместителя председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта и его переход в Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщалось ранее, Рада упростила ввоз лекарств в Украину и запретила вывозить донорскую кровь.