Во вторник, 2 мая, Верховная Рада запретила экспорт из Украины донорской крови и ее составляющих. За соответствующий законопроект №2429 проголосовали 332 депутата при минимально необходимых 226.

В законе формулируются исключительные случаи для вывоза донорской крови: когда правительство решает оказать гуманитарную помощь другим странам либо при условии полного обеспечения плазмой и донорской кровью украинских больниц.

Также данный закон разрешает ввоз в Украину вакцин без регистрации для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей.

Кроме того, упрощен ввоз в Украину наркотических и психотропных лекарств, в которых нуждаются тяжелобольные.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада вернула на подготовку к повторному первому чтению президентский законопроект о реформе СБУ.