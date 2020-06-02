Из Украины запретили вывозить кровь [ Редактировать ]
Во вторник, 2 мая, Верховная Рада запретила экспорт из Украины донорской крови и ее составляющих. За соответствующий законопроект №2429 проголосовали 332 депутата при минимально необходимых 226.
В законе формулируются исключительные случаи для вывоза донорской крови: когда правительство решает оказать гуманитарную помощь другим странам либо при условии полного обеспечения плазмой и донорской кровью украинских больниц.
Также данный закон разрешает ввоз в Украину вакцин без регистрации для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей.
Кроме того, упрощен ввоз в Украину наркотических и психотропных лекарств, в которых нуждаются тяжелобольные.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада вернула на подготовку к повторному первому чтению президентский законопроект о реформе СБУ.
по теме
В Украине вернут техосмотр авто
Министерство инфраструктуры внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правилах техосмотра автомобилей
Рада отменила пленарные заседания
Депутаты поддержали соответствующий проект постановления №3511
Пенсионный возраст для женщин: в Раде приняли решение
В среду, 20 мая, Верховная Рада Украины отклонила законопроект о пенсионном возрасте женщин
В Раде требуют изменить формат работы
В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции сделал заявление
График пленарных заседаний Рады изменили
Верховная Рада поддержала изменение графика проведения пленарных заседаний парламента