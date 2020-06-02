Смертельное ЧП: бетонная плита раздавила мужчину [ Редактировать ]
Во вторник, 2 июня, в Киеве, на улице Московской, на стройке обрушилась плита. В результате инцидента погиб водитель экскаватора. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Смертельное ЧП в Киеве на ул. Московской, 8, завод Арсенал. Плита упала на экскаватор. Погиб водитель. Прибывшие медики констатировали смерть.
На месте работает Национальная полиция и спасатели ГСЧС.
Ранее мы писали, что в Запорожье обрушился многоквартирный дом.
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