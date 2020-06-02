Мільйон доларів за те, щоб посидіти у кріслі губернатора. У Харкові затримали двох чоловіків, які продавали посаду голови Харківської ОДА. І не лише її. За 100 тисяч доларів пропонували портфель очільника обласної податкової.

Заарештували торговців посадами в одному з ресторанів, де аферисти - киянин і одесит - мали отримати перший транш - 100 тисяч доларів за губернатора та 50 тисяч за податківця. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області: