У Харкові затримали торговців губернаторських крісел [ Редактировать ]
Мільйон доларів за те, щоб посидіти у кріслі губернатора. У Харкові затримали двох чоловіків, які продавали посаду голови Харківської ОДА. І не лише її. За 100 тисяч доларів пропонували портфель очільника обласної податкової.
Заарештували торговців посадами в одному з ресторанів, де аферисти - киянин і одесит - мали отримати перший транш - 100 тисяч доларів за губернатора та 50 тисяч за податківця. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення.
Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області:
До правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила про те, що 2 осіб пропонують їй отримання посади народного депутата в одному з районі. Суму, яку вони планували отримати, 60 тис. дол. Затримані особи повідомляли, що вони можуть вирішувати різні питання, вони можуть впливати на отримання посад, які вони зазначали через те, що вони мають широке коло спілкування та мають реальні важелі впливу.
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