В Николаеве взвоют сирены: что произойдет [ Редактировать ]
В среду, 3 июня, в Николаеве проверят систему централизованного оповещения - будут работать сирены. Об этом сообщает Niknews.mk.
Согласно утвержденному графику это произойдет с 14.00 до 15.00.
Об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций сообщат через сеть уличных громкоговорителей, с практическим запуском электросирен, сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения.
Ранее мы писали о том, что в Николаеве трое полицейских избили мужчину.
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