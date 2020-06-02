В среду, 3 июня, в Николаеве проверят систему централизованного оповещения - будут работать сирены. Об этом сообщает Niknews.mk.

Согласно утвержденному графику это произойдет с 14.00 до 15.00.

Об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций сообщат через сеть уличных громкоговорителей, с практическим запуском электросирен, сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения.

Ранее мы писали о том, что в Николаеве трое полицейских избили мужчину.