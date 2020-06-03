В одному зі шпиталів африканської країни Руанди за пацієнтами з COVID-19 доглядають роботи. Вони вимірюють температуру, відстежують загальний стан недужого, а також транслюють настанови лікарів. Механічних помічників країні подарували в рамках Програми розвитку ООН. Очікують, що застосування роботів зменшить кількість заражень серед медпрацівників.

Девід Турацінзе, лікар: