В Руанді за пацієнтами з COVID-19 доглядають роботи [ Редактировать ]
В одному зі шпиталів африканської країни Руанди за пацієнтами з COVID-19 доглядають роботи. Вони вимірюють температуру, відстежують загальний стан недужого, а також транслюють настанови лікарів. Механічних помічників країні подарували в рамках Програми розвитку ООН. Очікують, що застосування роботів зменшить кількість заражень серед медпрацівників.
Девід Турацінзе, лікар:
Ці машини дозволять нам зменшити контакти з хворими, а це знизить ризики зараження серед медперсоналу. Ми впускаємо робота до пацієнта кілька разів на добу, а якщо сумніваємося в отриманих даних - то заходимо й перевіряємо самі. Дуже вдячні ООН за таку допомогу.
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