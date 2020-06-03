Ракета Falcon 9 повернулася на космодром [ Редактировать ]
Ракета Falcon 9 повернулася на космодром на мисі Канаверал. Минулої суботи вона успішно вивела на орбіту космічний корабель Ілона Маска з астронавтами на борту, а тоді вже сіла на спеціальну плавучу платформу в Атлантичному океані.
Історичний запуск 30 травня став першим стартом за останні 9ть років, що відбувся з території США. Вже наступного дня астронавти успішно пристикувалися до Міжнародної космічної станції.
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