Ракета Falcon 9 повернулася на космодром на мисі Канаверал. Минулої суботи вона успішно вивела на орбіту космічний корабель Ілона Маска з астронавтами на борту, а тоді вже сіла на спеціальну плавучу платформу в Атлантичному океані.

Історичний запуск 30 травня став першим стартом за останні 9ть років, що відбувся з території США. Вже наступного дня астронавти успішно пристикувалися до Міжнародної космічної станції.