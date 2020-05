В американском штате Калифорния стадо из 200 коз совершило набег на город Сан-Хосе.

Об этом пишет The Guardian.

"Животные разрушали все, что попадалось на пути и поедали городские цветы", - говорится в сообщении.

Местный житель Зак Роландс запечатлел коз в тот момент, когда они разнесли забор и атаковали восточную часть города.

Этих коз обычно приводят на холм поблизости, чтобы они очистили его от сорняков. Но во время карантина животные, вероятно, почувствовали, что округа опустела от людей и решили прорваться в город.

I’m dead 😂☠️ When I got back from the store all the goats had broken through the fence and were recking havoc on our street



This is the craziest thing to happen all quarantine 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/Hc7XpuiBdT