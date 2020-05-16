Разрушительная сила: в Калифорнии огромное стадо коз совершило набег на город (видео) [ Редактировать ]
В американском штате Калифорния стадо из 200 коз совершило набег на город Сан-Хосе.
Об этом пишет The Guardian.
"Животные разрушали все, что попадалось на пути и поедали городские цветы", - говорится в сообщении.
Местный житель Зак Роландс запечатлел коз в тот момент, когда они разнесли забор и атаковали восточную часть города.
Этих коз обычно приводят на холм поблизости, чтобы они очистили его от сорняков. Но во время карантина животные, вероятно, почувствовали, что округа опустела от людей и решили прорваться в город.
I’m dead 😂☠️ When I got back from the store all the goats had broken through the fence and were recking havoc on our street— Zach Roelands (@zach_roelands) May 13, 2020
This is the craziest thing to happen all quarantine 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/Hc7XpuiBdT
Ранее сообщалось, что в Уэльсе стадо животных заполонило улицы.
Также мы писали о том, что в Лондоне на улицах появились дикие олени.
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