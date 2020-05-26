Российский военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря на Чукотке. В результате аварии погибли четыре человека.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам правительства Чукотки, вертолет проводил контрольное вывешивание и пал с высоты 15 метров. Все 4 человека, находившиеся внутри, погибли.

По информации Минобороны, вертолет упал рано утром при выполнении учебно-тренировочного полета.

Вследствие аварии на месте происшествия возник пожар, его удалось потушить.

По предварительным данным, причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность вертолета. Черные ящики Ми-8 уже нашли, их состояние удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Крыму после жесткой посадки военного вертолета умер пилот.