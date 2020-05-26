В России разбился военный вертолет: экипаж погиб [ Редактировать ]
Российский военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря на Чукотке. В результате аварии погибли четыре человека.
Об этом сообщает "РИА Новости".
По словам правительства Чукотки, вертолет проводил контрольное вывешивание и пал с высоты 15 метров. Все 4 человека, находившиеся внутри, погибли.
По информации Минобороны, вертолет упал рано утром при выполнении учебно-тренировочного полета.
Вследствие аварии на месте происшествия возник пожар, его удалось потушить.
По предварительным данным, причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность вертолета. Черные ящики Ми-8 уже нашли, их состояние удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что в Крыму после жесткой посадки военного вертолета умер пилот.
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