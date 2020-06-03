Карантин в Украине: Кабмин снял ряд ограничений [ Редактировать ]
С 5 июня Кабинет министров снимает ряд ограничений в стране, которые ранее были введены в рамках карантина. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства.
С 5 июня мы запустим внутреннее авиасообщение, с 15 июня - заграничное авиасообщение. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри.
Премьер подчеркнул, что при этом безусловно должны выполняться предписания по соблюдению дистанции между посетителями и пассажирами.
Кроме того, он напомнил о необходимости обязательной дезинфекции в кафе, ресторанах, самолетах и аэропортах.
Ранее мы писали о том, что карантин в Украине могут продлить.
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