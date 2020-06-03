Ні дискримінації! Влада Берліна розробила законопроєкт, який значно спрощує процедуру оскарження упереджених дій силовиків і держслужбовців. Про що йдеться в документі? І чому поліцейські вважають його дискрімінаційним? Розкаже - Тетяна Логунова.

Центр Берліна. Поліцейські перевіряють темношкірого, який видався їм підозрілим. Вже незабаром цей чоловік зможе оскаржити дії силовиків і вимагати компенсації. Якщо у нього складеться враження, що поліція діяла упереджено. Тобто, зупинила через колір шкіри.

Унеможливити будь-яку дискримінацію з боку силовиків і співробітників державних установ - мета влади Берліна. Сенат розробив законопроєкт, який значно спрощує процедуру оскарження упереджених дій представників влади. Йдеться, про дискримінацію за національною, релігійною або навіть соціальною ознакою. Ухвалити його планують вже цього тижня.

Автор документа берлінський сенатор з питань юстиції. Дірк Берендт визнає, що кричущих проблем з дискримінацією в Берліні немає. Але подібні випадки все ж трапляються. Тому й пропонує наступне.

Дірк Берендт, сенатор Берліна з питань юстиції:

Ми хочемо посилити позиції людей, які потерпають від дискримінації. Їм більше не потрібно буде надавати докази того, що поліція або чиновники діяли упереджено.

Навпаки, виправдовуватись доведеться силовикам і чиновникам. У разі звинувачення в дискримінації, вони повинні будуть довести, що керувалися іншими мотивами.

Дірк Берендт, сенатор Берліна з питань юстиції:

Ми знаємо, що люди скаржаться на дискримінацію з боку представників влади. Коли йдеться, наприклад, про доступ до освіти або отримання певних соціальних пільг. Людей дискримінують через їх походження, мову.

Законопроєкт вже розкритикували представники поліції. Мовляв, якщо його ухвалять, силовики просто не зможуть нормально працювати. Адже кожен одразу скаржитиметься на дискримінацію.

Бенджамін Йєндро, представник профспілки поліцейських Берліна:

Уявіть ситуацію. Я патрулюю парк і перевіряю вихідця з Африки, а потім проходжу повз шведа, який стоїть поруч. Вже можна заявляти про дискримінацію за кольором шкіри. Це буде шквал скарг, робота поліції та інших державних структур стане неможливою.

Берлінських поліцейських підтримав міністр внутрішніх справ Німеччини. І колеги з інших німецьких земель. Вони вже заявили, що в разі ухвалення закону, більше не їздитимуть у відрядження до Берліна. Аби, наприклад, допомогти у забезпеченні порядку під час проведення самітів чи масових заходів.