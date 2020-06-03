Однак така тиша може будь-якої миті обірватися

А на Донбасі під Мар'їнкою ворожий снайпер поранив військового. Крім того, окупанти обстрілювали українські позиції з великокаліберних кулеметів. Що відбувається на фронті - знає Руслан Смєщук. Він повернувся з передової біля Дебальцевого.

На передові позиції поблизу Миронівського нас веде Олександр. Хлопцеві - 22 роки, на фронт він пішов у 18.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Долг. У кожного має бути свій долг по захисту своєї держави.

Схоже, Олександр більше звик діяти, аніж говорити на камеру. Трохи нервує. Розповідає, що за ці 4 роки змінилися і його світогляд, і друзі. Старих товаришів він просто переріс.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Не особо, нет про что говорить, нет общин тем. Вот круг общения основной - армия.

Тут служить багато ще зовсім юних хлопців. Романові двадцять. На війні він трохи більше як місяць. Відверто визнає: зважувався на цей крок понад рік.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Довго думав, а потім вирішив піти. Сам для себе. Ні для кого.

Там, у мирному житті, на нього чекають дружина та дитина.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Спочатку жінка була проти, потому шо лишилися сама, але зараз все нормально, все добре майже кожного дня зізвонюємося, вечером.

Що ж до кількості ворожих атак, то тут, біля Дебальцевого, їх дещо поменшало.

Степан, військовослужбовець Збройних сил України:

За останні декілька діб тут переважно спокійно було, ну так вони стріляли - але более меніє тихо бо бувало і тяжкіше, а зараз воно стабілізувалося.

Однак така тиша може будь-якої миті обірватися - і загриміти залізом та вогнем. Як кажуть бійці - перевірено досвідом.