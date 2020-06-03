Наталія Королевська закликала захистити права українців під час пенсійної реформи [ Редактировать ]
Ані виплат, ані заощаджень. Пенсіонери можуть невдовзі залишитися без грошей, побоюються опозиційні депутати. Парламентський комітет соцполітики сьогодні підтримав ініціативу "слуг народу" про запровадження другого рівня пенсійної реформи. Утім, у нинішньому вигляді це може мати небезпечні наслідки.
Наталія Королевська, народний депутат, партія "Опозиційна платформа - За життя!":
Накопительная система имеет право быть в Украине, но она должна быть создана только на фундаменте под гарантией государства, что государство должно гарантировать людям накопление взносов, возврат их пенсионных взносов и что деньги, которые будут накапливаться в этой системе - могут так же быть инвестированными только под гарантии государства, но ни в коем случае не те инициативы, за которые проголосовали "слуги народа".
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