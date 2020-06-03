Ані виплат, ані заощаджень. Пенсіонери можуть невдовзі залишитися без грошей, побоюються опозиційні депутати. Парламентський комітет соцполітики сьогодні підтримав ініціативу "слуг народу" про запровадження другого рівня пенсійної реформи. Утім, у нинішньому вигляді це може мати небезпечні наслідки.

Наталія Королевська, народний депутат, партія "Опозиційна платформа - За життя!":