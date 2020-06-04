Китай разрешил полеты иностранным авиакомпаниям [ Редактировать ]
Власти Китая с 8 июня разрешат полеты всем иностранным авиакомпаниям. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на управление гражданской авиации КНР.
Международным авиалиниям разрешат выбрать один аэропорт назначения из списка, утвержденного китайскими властями, и выполнять один регулярный рейс в неделю. Компании, желающие возобновить полеты, должны обратиться с заявлением до 24 октября.
Данное распоряжение распространяется и на авиаперевозчиков, которые 12 марта не попали в список имеющих право совершать полеты. Тогда были разрешены рейсы только одной авиакомпании от каждой страны по единственному маршруту.
Китай оставляет за собой право ограничивать полеты, в зависимости от ситуации с коронавирусом COVID-19. В случае, если число прибывших пассажиров с инфекцией превысит 5 человек, авиакомпания на неделю будет лишена права обслуживать рейсы. Если количество зараженных достигнет 10 - ее отстранят на месяц. Если в течение трех недель подряд не будет выявлено ни одного случая заболевания среди пассажиров, то этой авиакомпании разрешат увеличить число выполняемых рейсов до двух в неделю.
Официальный Пекин сообщил об пяти новых случаях коронавируса за 3 июня. Власти страны заявили, что все они были завезены из-за границы.
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп запретит полеты китайских авиакомпаний в США.
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