Штат полиции Кагарлыка полностью сократили [ Редактировать ]
После жуткого скандала с пытками и изнасилованием, в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции. Об этом на совещании глав силовых ведомств по проблеме пыток в полиции заявил замглавы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.
"Четыре сотрудника были уволены, 5 отстранены и 10 привлечены к дисциплинарной ответственности...Штат Кагарлыцкого отдела полиции сокращен полностью", - отметил Цуцкиридзе.
Он также подчеркнул, что по статистике в полиции фиксируют на 10-15% меньше пыток, чем было в милиции. В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "в каждой полиции мира есть пытки", но украинские правоохранители их сейчас не скрывают и пытаются пресекать.
"Врадиевку пытались скрыть, мы не скрываем ничего!", - заявил Аваков.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркнула, что случай в Кагарлыке стал вызовом для всей системы уголовной юстиции. Она также сообщила, что с начала 2020 года прокуратура сообщила о подозрении 56 правоохранителям, в том числе по 10 фактам пыток.
Ранее жертва изнасилования в Кагарлыке раскрыла все детали пыток.
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