Девушка, которую изнасиловали в Кагарлыке, впервые поделилась событиями того дня. Об этом пострадавшая рассказала в эфире одного из телеканалов.

Сначала полицейские пытались выбить из нее признания по делу об ограблении магазина. Когда им это не удалось, полицейские перешли к "радикальным" методам.

Завели меня на второй этаж, и там уже начали: "Давай, рассказывай про этот магазин". Говорю: "Я даже не знала, что ограбили". "Да что ты мне рассказываешь?! Ты что, врешь?!". Там полицейскому говорит: "Давай, противогаз неси". Двери открыты были. И там же их много сидело, по кабинетам: там тот, там тот - и все же слышали, и никто не выходил. Начал меня душить. Надевал мне противогаз и так зажимал его внизу. Потом стул мне дал, говорит: "Садись на стул". Потом я аж в штаны пописала - так испугалась. Разбил мне нос, кровь покапала.

По словам девушки, ее избивали даже в туалете, в том числе ногами. После избиений ее приковали наручниками к батарее в коридоре.

Там наставлял мне пистолет, говорит: "Сейчас колено прострелю!". Просила: "Только не убивайте!". Потом пришел Сергей с коньяком и курицей. Там они пили, пока я прикована была наручниками. Потом Сергей же давай ко мне… Я сижу, он подходит ко мне, что-то кулаками вот так начинает меня… "Ну, что, будешь сегодня моя? Я тебя сегодня разорву!" Этот Сергей заставлял меня, ну, пить. Там немного было уже коньяка.

Изнасиловали девушку в кабинете.

"В кабинете Коля сел за компьютером, а Сергей встал и говорит: "Давай, раздевайся!". Разделся, сел на диван белый, там белый же диван такой большой. Сел на тот диван: "Ты все будешь делать, что я сказал. А если не будешь делать, то будешь получать". Снял штаны и трусы свои. И насиловал", - говорит пострадавшая.

По ее словам, это продолжалось три-четыре часа.

"Он меня где-то часа три-четыре насиловал по-всякому - что хотел, то и делал. И бери так, и туда. "Ты что, я тебя сейчас научу! Ты что, не умеешь так делать?!". Я уже падала. Потом попросилась снова в туалет, и так второй раз не выдержала уже. "Все-все, малая, я тебя больше не буду трогать". Видит, что уже никакая", - добавила пострадавшая.

Ранее мы писали, что под Киевом прямо в отделении полиции двое полицейских изнасиловали женщину.