Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз рассказал, как одолел коронавирусную инфекцию.

Об этом пишет Daily Mail.

По информации, 71-летний наследник короны "прошел" кризисный период в легкой форме.

Мне повезло, что болезнь протекала в легкой форме. Но у меня это было, и я понимаю, через что прошли другие люди

Известно, что принц Чарльз до сих пор находится на самоизоляции в шотландской королевской резиденции.

Ранее мы писали о том, что у принца Чарльза обнаружили COVID-19. Лечение он проходил в своей резиденции.