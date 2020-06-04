Коронавирус "по-королевски": британский принц рассказал о протекании болезни [ Редактировать ]
Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз рассказал, как одолел коронавирусную инфекцию.
Об этом пишет Daily Mail.
По информации, 71-летний наследник короны "прошел" кризисный период в легкой форме.
Мне повезло, что болезнь протекала в легкой форме. Но у меня это было, и я понимаю, через что прошли другие люди
Известно, что принц Чарльз до сих пор находится на самоизоляции в шотландской королевской резиденции.
Ранее мы писали о том, что у принца Чарльза обнаружили COVID-19. Лечение он проходил в своей резиденции.
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