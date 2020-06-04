Стиральные машинки "сыграли" известную композицию (видео) [ Редактировать ]
Житель США Курт Шнайдер решил показать, что музыку можно воспроизводить любым способом и сыграл мелодию из фильмов о Гарри Поттере на стиральных машинах.
Вило блогер выложил в популярную сеть "TikTok".
Отмечается, что Шнайдер разыграл целую сценку из фильмов о маленьком волшебнике и, после окончания "игры", спрятался в кладовку под лестницей.
Известно, что видео набрало огромную популярность в сети.
@kurtschneider
If you think this wasn’t a waste of 5 hours smack that ‘+’ 😂 @electricjason ##harrypotter ##washingmachine♬ original sound - kurtschneider
Ранее мы писали, что Голливудская актриса Кира Найтли сыграла песню на зубах. Мелодией была известная композиция "Decpasito".
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