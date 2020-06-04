Житель США Курт Шнайдер решил показать, что музыку можно воспроизводить любым способом и сыграл мелодию из фильмов о Гарри Поттере на стиральных машинах.

Вило блогер выложил в популярную сеть "TikTok".

Отмечается, что Шнайдер разыграл целую сценку из фильмов о маленьком волшебнике и, после окончания "игры", спрятался в кладовку под лестницей.

Известно, что видео набрало огромную популярность в сети.

Ранее мы писали, что Голливудская актриса Кира Найтли сыграла песню на зубах. Мелодией была известная композиция "Decpasito".