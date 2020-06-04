Турецкая авиакомпания Turkish Airlines начнет совершать прямые перелеты из Стамбула в Киев и обратно с 15 июля.

Об этом пишет NTV.

По информации, билеты на первые рейсы уже поступили в продажу.

Кроме украинского направления авиакомпания Turkish Airlines 15 июля возобновит полеты в Австрию, Литву, Сербию, Казахстан Албанию, Беларусь, Молдову и др.

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