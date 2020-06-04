Прямые перелеты: когда украинцы смогут посетить Турцию [ Редактировать ]
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines начнет совершать прямые перелеты из Стамбула в Киев и обратно с 15 июля.
Об этом пишет NTV.
По информации, билеты на первые рейсы уже поступили в продажу.
Кроме украинского направления авиакомпания Turkish Airlines 15 июля возобновит полеты в Австрию, Литву, Сербию, Казахстан Албанию, Беларусь, Молдову и др.
Читайте еще, Турция открыла границы для граждан Украины. Там создадут максимально безопасные условия для отдыха.
по теме
Документы в смартфоне: можно ли путешествовать с электронными паспортами
В Госпогранслужбе дали ответ
Когда Турция откроет границы для украинцев
Так, во время разговора Чавушоглу заявил, что Турция готова принимать украинских туристов
Водители "закупорили" границу с Венгрией (видео)
Пограничники подтягивают дополнительные силы
Украина открывает границу со странами ЕС и Молдовой
В частности, проект распоряжения представил министр внутренних дел Арсен Аваков
Украина откроет авиасообщение с Евросоюзом: Ляшко назвал сроки
Ляшко отметил, что решение о возобновлении движения общественного транспорта будет принято в ближайшее время