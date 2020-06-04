Активісти ГО "Стоп корупції" "припливли" до транспортного Комітету Верховної Ради України у надувному човні та з рятувальним кругом. У такий спосіб звертаються до депутатів з вимогою звернути увагу на ситуацію, що склалася навколо Українського Дунайського пароплавства, а також щодо бездіяльності профільного міністра Владислава Криклія з цього питання.

Протести громадськості тривають кілька тижнів. Активісти наголошують: новий в.о. голови Правління Українського Дунайського пароплавства Олексій Хомяков знищує УДП.

Мітингувальники вимагають від членів транспортного комітету Верховної Ради провести перевірку щодо конфлікту інтересів керівництва УДП, а також захистити інтереси держави і співробітників пароплавства.

На протестувальнику маска з обличчям Хомякова Фото: СтопКор

"Українське Дунайське пароплавство - останнє пароплавство, яке залишилося в державній власності - під загрозою знищення!

За 3 місяці роботи в.о. Голови Правління УДП Олексій Хомяков відзначився:

- знищенням ключового Департаменту УДП - служби експлуатації флоту;

- втратою тендерів на третину річного обсягу вантажоперевезень цього року;

- приховуванням результату аудиту, а саме - реальної кількості суден флоту;

- звільненням незгодних;

- затримкою зарплат на 2-3 місяці;

- накопиченням боргів пароплавства (майже 3 000 000 грн).

- сам Хомяков збагатів на 3 000 000 (судячи з декларації). Причому 5 000 000 грн він тримає готівкою "під матрацом", - зазначають учасники акції.

Роздача листівок нардепам Фото: СтопКор

"У команді Хомякова - Андрій Кравцов, його фірми заборгували пароплавству 5 000 000 гривень. Є інформація, що він веде комерційну діяльність на території Росії та Криму. Олександр Кравченко - вже працював в УДП, був замішаний у гучному корупційному скандалі, перебуває під слідством, а УДП втратило 49% акцій дочірньої компанії в Німеччині. Павло Яценко - заступник з безпеки в УДП, раніше займався "кришуванням" залізничної мафії", - додають організатори.

Раніше активісти звертались до міністра інфраструктури з вимогою оприлюднити результати аудиту УДП та звільнити в.о. Голови Правління Хомякова.

УДП підпорядковується Мінінфраструктури Фото: СтопКор

Нагадаємо, після звільнення попереднього керівника УДП Дмитра Чалого та гучного корупційного скандалу співробітники підприємства звернулися особисто до Президента Володимира Зеленського. Вони вдалися до такого кроку через те, що на підприємстві створилася критична ситуація: не виплачували заробітну платню, а судна розпродавали дешевше, ніж за ціною брухту. Після цього Зеленський наголосив на необхідності провести аудит.

Серед фахівців галузі почали ширитися чутки, що аудит вже відбувся та є його результати, в яких нібито можна знайти багато чого цікавого - наприклад, хитромудрих корупційних схем. Однак є підозри, що комусь вигідно приховувати цю інформацію.

Минулого тижня під час масової акції протесту Генеральний директор Директорату річкового та морського транспорту Ярослав Ілясевич заявив, що міністр інфраструктури Владислав Криклій розглядає питання, пов’язані з керівництвом Українського Дунайського пароплавства.

Нагадаємо, активісти кількох громадських організацій обурені нищівною політикою керівника Українського Дунайського пароплавства Олексія Хомякова. "Стоп корупції" та інші громадські організації зверталися до міністра інфраструктури Владислава Криклія, Президента України, Прем’єр-міністра та народних депутатів з проханням звернути увагу на безглузду кадрову політику керівника Українського Дунайського пароплавства та знищення ним ключових підрозділів пароплавства.Активісти ГО "Стоп корупції" "припливли" до транспортного Комітету Верховної Ради України у надувному човні та з рятувальним кругом. У такий спосіб звертаються до депутатів з вимогою звернути увагу на ситуацію, що склалася навколо Українського Дунайського пароплавства, а також щодо бездіяльності профільного міністра Владислава Криклія з цього питання.

Перфоменс активістів біля транспортного комітету ВРУ Фото: СтопКор

Протести громадськості тривають кілька тижнів. Активісти наголошують: новий в.о. голови Правління Українського Дунайського пароплавства Олексій Хомяков знищує УДП.

Мітингувальники вимагають від членів транспортного комітету Верховної Ради провести перевірку щодо конфлікту інтересів керівництва УДП, а також захистити інтереси держави і співробітників пароплавства.

На протестувальнику маска з обличчям Хомякова Фото: СтопКор

"Українське Дунайське пароплавство - останнє пароплавство, яке залишилося в державній власності - під загрозою знищення!

За 3 місяці роботи в.о. Голови Правління УДП Олексій Хомяков відзначився:

- знищенням ключового Департаменту УДП - служби експлуатації флоту;

- втратою тендерів на третину річного обсягу вантажоперевезень цього року;

- приховуванням результату аудиту, а саме - реальної кількості суден флоту;

- звільненням незгодних;

- затримкою зарплат на 2-3 місяці;

- накопиченням боргів пароплавства (майже 3 000 000 грн).

- сам Хомяков збагатів на 3 000 000 (судячи з декларації). Причому 5 000 000 грн він тримає готівкою "під матрацом", - зазначають учасники акції.

Роздача листівок нардепам Фото: СтопКор

"У команді Хомякова - Андрій Кравцов, його фірми заборгували пароплавству 5 000 000 гривень. Є інформація, що він веде комерційну діяльність на території Росії та Криму. Олександр Кравченко - вже працював в УДП, був замішаний у гучному корупційному скандалі, перебуває під слідством, а УДП втратило 49% акцій дочірньої компанії в Німеччині. Павло Яценко - заступник з безпеки в УДП, раніше займався "кришуванням" залізничної мафії", - додають організатори.

Раніше активісти звертались до міністра інфраструктури з вимогою оприлюднити результати аудиту УДП та звільнити в.о. Голови Правління Хомякова.

УДП підпорядковується Мінінфраструктури Фото: СтопКор

Нагадаємо, після звільнення попереднього керівника УДП Дмитра Чалого та гучного корупційного скандалу співробітники підприємства звернулися особисто до Президента Володимира Зеленського. Вони вдалися до такого кроку через те, що на підприємстві створилася критична ситуація: не виплачували заробітну платню, а судна розпродавали дешевше, ніж за ціною брухту. Після цього Зеленський наголосив на необхідності провести аудит.

Серед фахівців галузі почали ширитися чутки, що аудит вже відбувся та є його результати, в яких нібито можна знайти багато чого цікавого - наприклад, хитромудрих корупційних схем. Однак є підозри, що комусь вигідно приховувати цю інформацію.

Минулого тижня під час масової акції протесту Генеральний директор Директорату річкового та морського транспорту Ярослав Ілясевич заявив, що міністр інфраструктури Владислав Криклій розглядає питання, пов’язані з керівництвом Українського Дунайського пароплавства.

Нагадаємо, активісти кількох громадських організацій обурені нищівною політикою керівника Українського Дунайського пароплавства Олексія Хомякова. "Стоп корупції" та інші громадські організації зверталися до міністра інфраструктури Владислава Криклія, Президента України, Прем’єр-міністра та народних депутатів з проханням звернути увагу на безглузду кадрову політику керівника Українського Дунайського пароплавства та знищення ним ключових підрозділів пароплавства.