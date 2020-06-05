6 июня во всем мире празднуется День русского языка, учрежденный Организацией Объединенных Наций. Языка, который в Украине имеет конституционный статус, и на котором говорят миллионы наших сограждан. Статья 10 Основного Закона Украины гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка. Кроме того, государство взяло на себя обязательство помогать изучению языков международного общения, одним из которых является и русский язык.

Это значит, что любые попытки ограничить использование русского языка в Украине являются неконституционными и подрывающими основы украинской государственности, с самого начала строящейся на базе межнационального мира и культурной толерантности.

Но действующая власть, вслед за режимом Порошенко, решила, что может игнорировать Конституцию и гражданские права. Поэтому сегодня продолжают действовать неправовые и антиконституционные ограничения для русскоговорящих, которых власть превратила в людей "третьего сорта". Подавляется право на образование русскоязычных, дискриминируется использование русского языка в информационной и публичной сферах.

Изображающие украинскость суржиковые политиканы почему-то считают, что так они стимулируют развитие украинского языка и украинской культуры. Но еще никогда по культурному развитию страны не было нанесено столько ударов, как в эти несколько лет языковой унификации.

Сегодня борьба за права русскоязычных - это борьба за демократическое и цивилизованное будущее страны. Это борьба за укрепление межнационального мира и преодоление антигуманного экстремизма. Это стремление к развитию и процветанию всех культур нашей многонациональной Родины.

Русский язык - это синоним свободы, гражданских прав и уважения к человеческому достоинству. Это те ценности, которые отстаивает "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Мы сделаем все, чтобы защитить право свободного выбора людей говорить и слушать на родном языке. Мы, вместе с миллионами украинских граждан, требуем отмены всех дискриминационных квот и предписаний. Вместе мы этого добьемся!