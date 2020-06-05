І ось нова звістка про нечистоплотності копів. У Павлограді викрили злочинну групу, що складалась з поліцейських. Усього затримано 7 правоохоронців, серед них два керівники відділу поліції. Спецоперацію проводили слідчі ДБР та СБУ. Оперативники дізнались, що полісмени примушують громадян із низькою соціальною відповідальністю вчиняти крадіжки та розповсюджувати наркотики. За місцем роботи та проживання затриманих проведені обшуки. Усім пред'явлені підозри за перевищення службових обов'язків та створення злочинної організації.

Ольга Чиканова, речниця ДБР: