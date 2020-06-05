У Павлограді викрили корупційну групу поліцейських [ Редактировать ]
І ось нова звістка про нечистоплотності копів. У Павлограді викрили злочинну групу, що складалась з поліцейських. Усього затримано 7 правоохоронців, серед них два керівники відділу поліції. Спецоперацію проводили слідчі ДБР та СБУ. Оперативники дізнались, що полісмени примушують громадян із низькою соціальною відповідальністю вчиняти крадіжки та розповсюджувати наркотики. За місцем роботи та проживання затриманих проведені обшуки. Усім пред'явлені підозри за перевищення службових обов'язків та створення злочинної організації.
Ольга Чиканова, речниця ДБР:
Правоохоронці, задля підвищення показників у роботі відділу поліції протягом 2019-2020, змушували громадян вчиняти злочини: крадіжки, збувати наркотичні засоби, зброю, здійснюючи психологічний тиск та насильство. За вчинення злочинів поліцейські надавали потерпілим гроші та наркотичні речовини. У подальшому притягували їх до кримінальної відповідальності.
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