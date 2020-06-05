Есть люди, которые будто говорят без остановки. Для них не существует никаких неловких пауз и нехватки тем для разговора, они всегда и обо всем говорят. Однако, это не всегда идет им на пользу, так как "разбалтывают" они и секреты, которые им доверили.

Астрологи рассказали, какой знак зодиака не умеет держать язык за зубами.

Итак, на первом месте оказались Близнецы. Есть только один вариант, когда представители этого знака зодиака молчат. Это значит, что они умерли. Иными словами, Близнецы живут, чтобы говорить, говорить и говорить. Разговоры - это их естественное состояние, и порой заткнуть фонтан красноречия Близнецов практически невозможно.

Они умны и интеллектуальны, а это значит, что Близнецы могут поддерживать беседы на любые темы, причем с огромнейшим удовольствием.

Ранее мы писали, какой знак зодиака самый преданный.