Перестрелка в Броварах: "всплыли" новые подробности [ Редактировать ]
Стало известно, что в перестрелке в Броварах принимали участие сотрудники четырех охранных фирм Киева. Министерство внутренних дел аннулировало лицензии этих фирм.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Как отметил замминистра МВД Сергей Гончаров, сотрудники этих охранных фирм неоднократно принимали участие в массовых беспорядках.
"Следователи Национальной полиции Украины, в рамках расследования уголовных производств о стрельбе в Броварах, обратились в Министерство внутренних дел для проведения проверки деятельности четырех столичных охранных фирм, работники которых, по информации досудебного расследования, являются участниками стрельбы в Киевской области. Приказами Министерства от 05.06.2020 полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности ООО "Профохорона", ООО "Охранная группа "Киев-центр", ООО "ДВ-Секьюрити", ООО "Охранная группа "Форт-3", - отметил Гончаров.
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