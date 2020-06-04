Суд арестовал 10 участников перестрелки в Броварах [ Редактировать ]
Шевченковский суд Киева избрал меры пресечения 10 задержанным участникам перестрелки в Броварах. Среди них есть криминальный авторитет, который "выступил" на стороне местных перевозчиков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Отметим, 2 июня полиция задержала еще 13 участников, которые "выступили" со стороны местных перевозчиков.
Так, суд избрал меру пресечения четырем из них в виде ареста на 60 суток без права залога. Одному участнику перестрелки - содержание под стражей с правом залога в 630 300 гривен, еще одному - круглосуточный домашний арест.
По состоянию на вечер, 3 июня, еще четырем из задержанных, в том числе организатору по прозвищу "Журавль" или "Веха", избрали меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
Напомним, 29 мая в Броварах произошла перестрелка. Причиной стало распределение пассажиропотока между местными компаниями.
Ранее мы сообщали, что утром 30 мая суд вынес приговор первому из задержанных участников в перестрелке в Броварах.
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