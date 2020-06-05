Кризис в Украине обостряется. И главной причиной этому является то, что сегодня у власти находятся "голые короли".

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эксклюзивном интервью телеканалу "112 Украина".

"Я бы с огромным удовольствием сказал, что наше правительство "взяло голову в руки" и изменило что-то в экономике, да и вообще в стране. Но, к огромному сожалению, ничего подобного не происходит. Более того, кризис только обостряется! Программа правительства провалилась, все увидели, что сегодня у власти находятся "голые короли". И теперь эта власть пытается хоть что-то рассказать народу, хотя бы "проскочить" голосование за "план Кабмина"…", - заявил политик.

Суть же этого спектакля, по его мнению, состоит в следующем: "Власть хочет, чтобы народные депутаты проголосовали за программу правительства, и получить в связи с этим индульгенцию для Кабмина - год это правительство продолжит заниматься ересью!"

Раскритиковал Вадим Рабинович и заявления власти, что сегодня бюджет наполняется.

"Это сказать мог только тот человек, который не сверяет сводки поступлений в государственную казну. Но я, в отличие от представителей власти, оперирую цифрами. И могу сказать, что уже с 1 июня правительство собирается повышать цену на газ для населения. Если сравнить цены на газ в мире и в Украине, то можно прийти к выводу, что, например, европейцы, зарплаты которых на 200-300% выше, платят за газ меньше нас. Таможня поступлений не дает, налоговая - тоже. Может быть, власть хочет что-то продать? Они же нам говорили о массовой приватизации…", - напомнил народный депутат.

"Если коротко: правительство "шмыгалей" не способно вывести нас из кризиса по нескольким причинам: во-первых, у них нет ни профессиональной, ни интеллектуальной возможности это сделать. Во-вторых, они поняли что они - временщики. Подтверждение тому – история с назначением временного главы Национальной службы здоровья, которому доверили 100 млрд грн. Еще примеры - на "атомку" назначили временного, на все государственные предприятия тоже назначили временных… А почему вы назначаете людей? Повсюду наблюдательные советы состоят из иностранцев и временных менеджеров. Вот все, что мы сегодня наблюдаем!" - обратил внимание сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя".

В контексте этого политик сообщил, что он подал депутатский запрос на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля, в котором обратил внимание на то, что есть решение суда относительно признания СС "Галичина" нацистской организацией.

"Я также попросил Шмыгаля дать мне график сноса памятников преступникам из СС "Галичина", которые поставили в последние четыре года на западной Украине. Потому что памятники Жукову и Ватутину сносили, а преступников возвеличивали! Теперь положите мне график сноса и список памятников фашистским прихвостням! А если Шмыгаль не отреагирует должным образом, то пойдет в суд", - пообещал Вадим Рабинович.