У п’ятницю, 5 червня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" експерт Володимир Фесенко прокоментував ситуацію з нинішнім Урядом і спрогнозував, скільки ще пропрацює Уряд Шмигаля.

Є вже багато чуток про те, що депутати можуть не підтримати й другий варіант програми Кабміну, щоб залишити Шмигаля без імунітету від відставки. Чи вірите, що у Верховній Раді буде 226 голосів за переписану програму Уряду, яку обіцяють внести вже скоро?

Це залежить від двох чинників. По-перше - від активності самого Уряду у взаємодії з парламентом. Якщо Уряд і прем'єр-міністр продемонструють належну повагу до парламентарів, доопрацюють, конкретизують свою програму, тоді шанси будуть. Але вирішальний чинник - позиція президента. Якщо буде чітка позиція з боку Офісу президента, що треба проголосувати за програму Уряду, тоді проголосують. Але голосів - в притик, і автоматично це не відбудеться.

Ваш прогноз - скільки ще пропрацює Уряд Шмигаля?

Це залежить від соціально-економічної ситуації в країні. А я нагадаю - ми входимо в дуже складну фазу глобальної економічної кризи. Ну і, безумовно, як і з попереднім Урядом, все буде вирішувати оцінка діяльності Уряду президентом Зеленським. Думаю, якщо уряд утримає контроль над ситуацією в країні, то до осені або до кінця року вони можуть допрацювати. А от що буде далі - питання відкрите. Гарантій ніяких немає. Знову таки, все залежить від результатів роботи Кабміну.



Чому так складно знаходити людей на посади міністрів у цей Уряд? В чому проблема? Справді немає кадрів? Чи навпаки - кадри є, а от врахувати усі інтереси всередині команди влади складнувато?

Тут багато причин. Кадрова політика в Україні - це як зачароване коло, де завжди все може загубитися, і щось можна знайти. Своїх кадрів не було, тому доводиться шукати в різних середовищах команді Зеленського. І хтось зараз боїться йти на роботу у виконавчу владу, тому що криза, і можна втратити посаду буквально за декілька місяців; хтось не хоче працювати із Зеленським - таких теж вистачає. А багатьох треба просто подивитися, наскільки вони будуть лояльними й результативними. Тому кадрова проблема зараз дійсно є актуальною і складною.



Вже не перший тиждень фракції меншості та й навіть деякі слуги народу вимагають відставки тих чи інших урядовців - Авакова, Степанова, Буславець. Чи вірите ви у те, що хтось з них справді може залишити Кабмін найближчим часом? Яких змін у кадровому складі Уряду ще можна очікувати?

І сьогоднішні події навколо Верховної Ради, і галас навколо деяких інших міністрів можна резюмувати таким прислів'ям: "Много шума - и ничего". В чому проблема ситуації? В тому, що юридично парламентарі самі, власним рішенням нікого звільнити не можуть. Вони можуть дати лише політичну оцінку, не більше. А звільнити можна будь-якого міністра тільки якщо буде політична позиція на це президента і якщо буде юридичне рішення Кабміну. Ну, як це було з міністрами Ємцем і Уманським наприкінці березня. Поки що нічого такого немає, і тому мій прогноз: звільнень, скоріше за все, найближчим часом не буде по тих позиціях, які ви згадали. Можуть бути призначення на вакантні посади: міністр освіти, наприклад, міністр екологічної політики. А от що стосується, наприклад, Ольги Буславець - я прогнозую, що вона повторить долю Уляни Супрун: довготривало перебування у статусі виконувача обов'язків.