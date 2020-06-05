Рабовласницький бізнес із мільйонними прибутками! Зараз, у час карантину і безробіття, Трудова експлуатація людей - перевищила сексуальну! Ферми, будівництва та виробництва, на яких працюють невільники - викривають мало не щотижня по всій Україні.

Хто потрапляє в руки сучасних рабовласників? Чи є шанс звільнитися? Галина Якушко - детальніше.

Увага, працює поліція! Всім лежать. Обережно. Поліція лежать. Руки покажи. Руки за голову на землю.

Ось так у Рівному спецпризначенці вриваються в дім, де незаконно утримують людей.

Всі вікна зашторені на жалюзі.

Ферми та виробництва, де працюють... невільники!

Я не соглашався в вас робить. Я приїхав якби подивиться. Каже нє, що ти вже будеш в нас робить.

Хто потрапляє в руки сучасних рабовласників?

Я деньги не получал. Он говорит мне - дай мне паспорт.

І чи є шанс врятуватися?

Дійшовши до дверей, начали бить.

Ці кадри зняли на Рівненщині. Під виглядом реабілітаційного центру, де буцімто лікували алко- і наркозалежних - насправді експлуатували людей. Замість терапії та ще й під прикриттям релігії, пацієнтів змушували працювати на будівництві.

Олег Хмілецький, начальник відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ у Рівненській області:

Незаконно утримувались, експлуатувались, в тому числі і на проведенні ряду будівельних робіт на безоплатній основі. Це та сама тюрма або навіть гірше.

За найменше непокору - били.

Мене невідомі троє бугаїв викрали. З кроваті достали, де я дома спав. Зв'язали мені руки засунули до машини. Силою!

За непослушання били, прив'язували до ліжка. Вони заставляли присідати кого тисячу разів, кого дві тисячі разів, кого три тисячі разів. був один випадок коли змусили одного реабілітанта присідати цілу ніч.

І при цьому рабовласники отримували колосальні доходи! Лише у Рівному щомісяця цей так званий "Центр реабілітації" мав дохід більше мільйона гривень! А родичі пацієнтів ще й доплачували за їхнє утримання. І це одна з стандартних схем невільницького ринку праці.

Алко- чи наркозалежні звертаються по допомогу до релігійної громади чи центру реабілітації. Там їм обіцяють допомогу, а насправді - перетворюють на рабів.

Денис, постраждалий:

Обещали что буду зарабатывать, какую то цифру денег. Отлаживать буду.

І таких місць десятки по Україні. Майже у всіх регіонах.

Тамерлан Банура, громадський активіст:

На кирпичный завод, на мясокомбинат и в разные места. Они были в рабстве в Виннице. Они были на охране их обманули, их не отпускали.

Лише цьогоріч правоохоронці відкрили більше сотні кримінальних проваджень. Трудова експлуатація людей "перегнала" навіть сексуальну.

Артем Крищенко, керівник департаменту боротьби з торгівлею людьми Нацполіції України:

Тому що люди втрачають роботу. Ну їм пропонують на перший погляд гарні умови, їх завлікають до цих же ферм до с/г підприємств, а потім забирають паспорти і під охорону їх заставляють працювати.

Зазвичай у рабство потрапляють люди без місця проживання та без роботи. Або просто ті, хто опинився у скруті - і готовий працювати, що називається, "за їжу".

Дмитро, потерпілий:

Ну три раза кормят, а что еще предлагали - ну, пачку сигарет сказали.

Харківщина. Тут на роботу, на ферму, брали колишніх в'язнів без постійного місця проживання. Чоловіків селили в хлівах, а ставилися гірше, ніж до худоби. Тут у рабстві були і чоловіки, і жінки. Та навіть неповнолітній хлопець.

Владислав Багрянцев, слідчий слідчого управління ГУНП в Харківській області:

В ході проведення досудового розслідування був проведений обшук за місцем, в ході якого було вилучено документи та речові докази.

Юрій на фермі пасе й доїть корів. Він із Чернігівської області, працює тут уже 11 років. Каже, його ніхто не примушує і не карає.

Юрій, робітник:

Каждый месяц зарплата. Аванс, хочешь, тебе надо деньги, идешь, берешь. Да, я живу в общаге, у меня все нормально. Комната нормальная, меня все устраивает. У меня телевизор. Все, все как положено.

То як відрізнити рабство від найманої праці? Погані умови утримання, привласнення документів та Невиплата зарплатні, або копійчана винагорода. Все це - юридичною мовою - трудова експлуатація.

Катерина Чераха, віцепрезидент "Ла - Страда Україна":

Дуже часто люди думають, якщо їх годували, вони там виконували якусь роботу вони жили в жахливих умовах але наприклад їм там і наприклад раз у місяць давали по сто гривень. Ну так це ж вже ж тоді не експлуатація, але фактично якщо ми подивимося з точки зору прав людини - це неприйнятна ситуація.

На підприємствах, де експлуатують робітників, зазвичай чітка ієрархія. Платять вербувальникам, охоронцям та наглядачам. Власниця харківської ферми каже: примусово нікого не тримала. Утім не приховує робітників знаходила серед волоцюг та безхатьків.

Любов Злобіна, власниця фермерського господарства:

Бо зараз доярку ніде найти. Я їду, на цю, на мусорках їх шукаю, цих людей. Вони самі приходять. Були неоформлені, бо в них ніяких ні паспортов нема, ні ксеро… ні кодов нема. Нічого. Ну от такі люди.

Не погоджуватися на рабські умови. І заявляти в поліцію та соціальні служби. Це те, що радять правозахисники. Та реалії суворі. І люди із соціально дна, які й потрапляють у трудову неволю - самі себе захистити неспроможні.

Тамерлан Банура, громадський активіст: