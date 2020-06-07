В Риме, на демонстрации, между итальянскими правыми экстремистами и футбольными фанатами произошло столкновение. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По данным ВВС - сотни людей вышли на демонстрацию с требованием отставки правительства из-за реакции на коронавирусный кризис и вреда, который он причинил экономике и рабочим местам.

фото: eurointegration

Столкновения вспыхнули, когда один из представителей протестующих начал общаться со СМИ.

Некоторые демонстранты бросали бутылки и камни в сторону полиции, журналистов и фотографов, и кричали "журналисты, террористы".

фото: eurointegration

Полиция отреагировала водяными пушками и слезоточивым газом, а также осуществила несколько арестов.

Напомним, с начала эпидемии коронавируса более 33 800 человек умерли и 234 000 заразились, Италия стала одной из наиболее пострадавших стран мира.

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