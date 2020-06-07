Опасная находка: пиротехники нашли сотни мин в парке (фото) [ Редактировать ]
В Винницкой области, в парковой зоне села Спиченцы Погребищенского района пиротехники обнаружили, в ходе обследования территории, около 300 снарядов. Как оказалось, все найденные снаряды и мины еще со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
фото: for-ua.
В итоге при обследовании территории, пиротехническим подразделением было обнаружено и изъято 628 единиц ВНП АС-45 - 414 ед., АС-76 - 213 ед., ММ-82 - 1 ед. времен Второй Мировой войны.
фото: dsns.gov.ua
Напомним, ранее в Виннице посреди улицы зарезали военнослужащего.
Ранее мы сообщали, что вооруженный террорист устроил кровавую расправу на военной базе.
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